Aversa, scoperto giro di certificazioni e 24 CFU facilitati: lo scoop anche su Striscia la Notizia

Nuovo scoop da parte di Luca Abete, lo storico inviato di Striscia la notizia, tg satirico di Canale 5.

Questa volta si tratta di certificazioni utili per le graduatorie dei concorsi pubblici ottenute in modo illecito ad Aversa.

Si parla, nella fattispecie, di quelle di livello C1 in lingua inglese, informatica e i 24CFU necessari ai concorsi per l’insegnamento.

In una serie di filmati registrati presso un centro di formazione e mandati in onda, un referente spiega dell’abitudine dei tutor di aiutare, in maniera illecita, i candidati durante le prove per il conseguimento dei certificati.

Non solo: in un successivo colloquio ecco un vero e proprio tariffario per essere sicuri del buon fine degli esami.

Si va dai €350,00 per un certificato di livello C1 inglese con esame in sede, €90 per ogni certificazione di informatica, con uno sconto su un pacchetto di quattro certificazioni per €270,00.

Inoltre, la possibilità di conseguire i 24CFU studiando un programma ristretto con un esame semplificato.

Il tutto, ovviamente, è stato negato dai referenti stessi in presenza di Luca Abete, accorso sul posto per ottenere conferma di quanto registrato.