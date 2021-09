Aversa-Il liceo classico e musicale “D. Cirillo” (DS Luigi Izzo) apre le porte all’unità mobile vaccinale, per offrire la possibilità ad alunni over 12, ai genitori, ai docenti e al personale scolastico di sostenere la battaglia al coronavirus mediante la vaccinazione. Dalle 9 alle 14 di venerdì 24 settembre le suddette categorie potranno accedere agli spazi che saranno appositamente adibiti. Gli alunni under 18 dovranno essere accompagnati dai genitori forniti di tessera sanitaria.

