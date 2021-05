Aversa, selezione giovani per il Museo di storia militare

Aversa- Fino al 31 maggio è possibile partecipare al bando di selezione per giovani “neet” del Comune di Aversa nell’ambito dell’iniziativa “Benessere Giovani”.

Diversi i progetti previsti dal bando, tra cui il “Laboratorio educativo-culturale” organizzato dall’associazione “Gioventù Aversana” al Civico Museo di Storia Militare, che consentirà di apprendere le tecniche di digitalizzazione e gestione dei documenti storici e scoprire la storia aversana, con la realizzazione di una piattaforma online di condivisione di file e testimonianze storiche

Per quanto concerne il progetto “Memorie Digitali” saranno selezionati, in una prima fase, 6 giovani, tra i 16 e i 35 anni, che parteciperanno ad un laboratorio didattico con esperti di archivistica ed informatica. Tra questi il un selezionato per merito avrà la possibilità di svolgere un periodo di affiancamento al Museo per la digitalizzazione dell’archivio storico e percepirà una borsa lavoro di 500 euro per un periodo di un mese. Tutti i dettagli, con le informazioni e la modulistica, sono disponibili sul sito del Comune di Aversa nella pagina dedicata. Clicca su: comune.aversa.ce.it/benessere-giovani