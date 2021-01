Aversa, sgravi Tari per il commercio: riaperti i termini

-“Abbiamo approvato in giunta la proroga del bando per l’esenzione o lo sconto tari per l’annualità 2020 alle attività chiuse o che hanno subito un calo del fatturato durante il primo lockdown”. Lo annuncia il sindaco di Aversa“La nuova scadenza – aggiunge -, decisa con delibera proposta dall’assessore alle finanze Francesca Sagliocco, è fissata al 10 febbraio 2021 , saranno considerate valide tutte le domande pervenute dopo il termine fissato originariamente. Il bando e le modalità di presentazione della documentazione restano invariati”. “Abbiamo destinato a questo avviso 3 milioni di euro con il chiaro intento di sostenere il principale tessuto economico della citta”, conclude il sindaco