Aversa, si reca in Ospedale per il vaccino, le svaligiano la macchina

Aversa – Si era recata all’ Ospedale Moscati di Aversa per accompagnare la figlia a fare il vaccino, al ritorno l’amara sorpresa per una donna che ha accompagnato nella serata di sabato la propria figlia per un vaccino al covid 19: la signora ha trovato la macchina parzialmente distrutta, con alcuni effetti personali mancanti tra cui la propria borsa, lasciata all’interno dell’abitacolo.

È stata sporta denuncia contro ignoti

Il messaggio su Facebook

“Spero chi ha sfondato la mia macchina alle 21 di stasera, e rubato la mia borsa che era sotto il sedile del passeggero posteriore, con tutti i documenti e gli effetti personali, fuori al nosocomio Moscati di Aversa ho accompagnato mia figlia a fare il vaccino, sono rimasta giusto 20 minuti, visto che il Covid non la beccato altrimenti avrebbe cambiato vita, prima o poi dovrà fare il vaccino, l’unico effetto collaterale che gli auguro e la paralisi delle mani, così ricorderà per tutta la vita che rubare è un reato. Un grazie va alle forze del disordine, in giro non se ne vedono manco se ti stanno ammazzando per strada, in quanto mi sono recata alla caserma dei carabinieri al Parco Coppola, ho dovuto fare la denuncia tramite citofono, ha solo voluto nome e cognome e voleva la fotocopia del documento di identità, gli ho risposto scusate mi sono dimenticata, prima di farmi derubare la borsa dovevo procurarmi la fotocopia del documento d’identità, poi signora torni domani mattina per terminare la denuncia, non ci dimentichiamo che viviamo sempre nella Repubblica delle banane, ad Aversa da mesi e diventata terra di nessuno, hanno messo a soqquadro una città con furti e scassi alle auto dei cittadini, e nessuno fa nulla, farabutti e scansafatiche.e ti ho trattato”