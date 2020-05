Aversa, sostegno alimentare a 200 famiglie/pubblicato l’avviso

Aversa-È stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare le 200 famiglie aversane che per tutto il 2020 potranno accedere alle misure di sostegno del Banco Alimentare. Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12,00 del prossimo 12 giugno inviando la documentazione richiesta via email agli indirizzi

[email protected]

o in alternativa a

[email protected]

; in assenza di strumenti informatici ci si potrà recare all’ufficio politico sociali dal lunedì al venredì dalle 9 alle 12. Per accedere al beneficio bisogna avere i seguenti requisiti: residenza ad Aversa; reddito isee in corso di validità riferito all’intero nucleo familiare di valore inferiore o uguale a euro 6000 aumentato fino a 7560 nel caso di nuclei composti di soli anziani con almeno 67 ani di età; non essere percettore di analogo sussidio da parte di altri organismi o associazioni del territorio. Alla domanda, disponibile on line, bisognerà allegare l’isee e copia del documento di identità in corso di validità.