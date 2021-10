Aversa, successo per l’esposizione di auto e moto d’epoca

È stata accolta con entusiasmo e successo la manifestazione che si è svolta l’altro ieri mattina a via Roma, nel tratto finale della strada partendo da Porta Napoli. L’idea dell’esposizione di ieri è stata frutto di un’associazione fondata tra persone di Aversa e dell’agro, legate dalla passione per le auto d’epoca. Il proposito di organizzare un evento di questo tipo era in fermento già qualche anno fa, prima dell’inizio della pandemia, ma ha trovato la sua realizzazione in questo fine settimana di metà ottobre. Circa una trentina le auto esposte, comprese quelle degli sponsor, mentre erano una quindicina le moto. L’associazione AutoMotoclub Storico Normanno, che ha organizzato l’evento, è presieduta dal dottor Vincenzo Toscano . Il comitato esecutivo è costituito, in qualità di vicepresidenti, dal Comandante Colonello, Valentino de Simone; dal Prof Giuseppe Amandola; dall’Avvocato Luigi La Bella; dal Dottor Fulvio Golia; dal dottor Francesco Tempra; dal vicepresidente Bernardo Mercurio. Ha partecipato anche all’evento il Sindaco Alfonso Golia, manifestando tutto il suo consenso, non solo con la sua presenza ieri, ma anche oggi pubblicamente sulla sua pagina. È intervenuta la signora Maddalena Ascione, in qualità di madrina dell’evento , al quale erano presenti anche: Michele Sabia; l’ex Sindaco, il dottor Gennaro Golia; il consigliere comunale e avvocato Luigi dello Vicario. “Ci è sembrato un tuffo nel passato – ha commentato così il Presidente del Club Vincenzo Toscano – grazie al quale è stato possibile scoprire come nella nostra città ci sia un interesse per le auto d’epoca”.

