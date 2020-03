Aversa: tamponi per il Covid-19 anche presso il Moscati di Aversa

Aversa– il Presidente della commissione sanità del Consiglio Regionsle della Campania Stefano Graziano ha da poco reso noto che

“La Regione Campania potenzia ulteriormente la rete per la diagnosi del Coronavirus. Oggi, il laboratorio dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa è stato inserito nella rete per l’analisi dei tamponi per il Covid-19 e nei prossimi giorni inizieranno gli esami. Ciò comporterà diagnosi più veloci per tutti gli abitanti del nostro territorio”.

Anche presso il Nosocomio di Aversa, dunque, potranno effettuarsi tamponi. In tal modo -prosegue Graziano- ci saranno “diagnosi più veloci per tutti gli abitanti del nostro territorio”