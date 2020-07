Aversa/Tenta il suicidio in tribunale in attesa del processo

Aversa-Questa mattina, un uomo ha tentato di impiccarsi con i lacci delle scarpe nelle camere di sicurezza del tribunale di Napoli Nord. Fortunatamente, la tragedia è stata sventata grazie gli agenti della polizia penitenziaria che hanno evitato il peggio.

L’uomo, in attesa del processo per maltrattamenti in famiglia, è stato condotto in tribunale, precisamente nelle camere di stazionamento dei detenuti, dove ha tentato l’estremo gesto.

A dare notizia dell’accaduto è il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) attraverso il segretario nazionale della Campania Emilio Fattorello.

Il detenuto è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Aversa ed è fuori pericolo di vita.

”Ancora una volta l’intervento dei colleghi ha impedito che si compisse un altro dramma dietro le sbarre. Nonostante mille difficoltà quotidiane, la Polizia penitenziaria, sempre vigile ed attenta, salva un’altra vita. Il compiacimento del Sappe Campania va al personale operante presso le camere di sicurezza di Aversa ed agli uomini della scorta del Nucleo Traduzioni di Secondigliano, tutti meritevoli di una giusta ricompensa da parte dell’Amministrazione“, queste le parole di Fattorello in merito all’accaduto.