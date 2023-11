Aversa terra dei libri, reading tratto dal testo Prefigurazioni di A. Di Nola

Continuano le iniziative della seconda edizione di Aversa Terra dei Libri, una rassegna di promozione della lettura nel territorio nata dall’idea di Stati Generali della Cultura in Terra di Lavoro, un comitato di professionisti della cultura (bibliotecari, archivisti, operatori museali) insieme a docenti e altri stakeholders in ambito culturale. Uno dei laboratori di lettura promossi quest’anno è la lettura nelle parrocchie abbinata alla visita guidata delle chiese. Accanto alla lettura a tema religioso questi appuntamenti saranno dunque anche un’ occasione di conoscenza e approfondimento dello straordinario patrimonio architettonico ecclesiastico presente in città.

Il primo appuntamento è fissato il 1 dicembre 2023 presso la Sala Convegni della Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Aversa con un reading di poesie tratte dal libro “Prefigurazione” di Antonio Di Nola. Dopo i saluti della dott.ssa Rachele Arena del Comitato organizzatore di Aversa Terra dei Libri e l’introduzione a cura del prof. Pasquale Arciprete della Pontificia Università dell’Italia Meridionale, l’autore leggerà e dialogherà con il pubblico prendendo spunto dalle poesie pubblicate nel libro. Sarà un momento di riflessione e condivisione che stimolerà quel confronto che è l’inizio di ogni crescita individuale e collettiva. Seguirà la visita guidata della Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù con alcuni racconti sul quartiere aversano in cui essa si trova a cura di Don Massimo Spina, parroco della chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù e della prof.ssa Michela Grassi dell’ associazione Aversa Turismo.