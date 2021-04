Aversa/ Titolare di una pizzeria protesta sedendosi a terra dopo una sanzione

Aversa-Nella tarda serata di lunedì 11 Aprile, intorno alle ore 22 00, nel centro della città normanna, c’è stata una protesta plateale da parte di un commerciante.

La donna, titolare dell’attività, dopo la visita a sorpresa da parte dei carabinieri, è scesa in strada, cercando di bloccare il traffico veicolare. I fatti sono accaduti non lontano Porta Napoli, sul posto sono giunti i carabinieri a causa della presenza di troppe persone davanti al negozio.

A quel punto, i militari hanno cominciato a redigere apposito verbale in virtù delle disposizioni anti Covid e la donna ha cominciato ad agitarsi e a protestare, affermando di non poter per evitare che troppe persone si assembrassero davanti alla sua pizzeria.

Dopo la protesta si sarebbero accalcate intorno alla commerciante circa cinquanta persone a dimostrazione e a riprova del fatto che nonostante il coprifuoco dopo le ore 22.00 vi erano molte persone lungo le strade della città.

La situazione è tornata alla normalità a poco alla volta, ma alla titolare è stata sanzionata per violazione della normativa covid 19 attuale e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale

La donna al grido di “vogliamo lavorare” ha mostrato l’insofferenza di tanti commercianti oramai sul lastrico