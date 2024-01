L’appuntamento è per domani 3 gennaio, alle ore 20:30, presso la locanda “Dodici”, ad Aversa. Si tratta della XVII edizione di Epifunny, la serata della calza solidale all’insegna della beneficenza. L’ingresso è totalmente gratuito, l’unico invito è quello di portare cioccolato e giocattoli nuovi, che saranno poi distribuiti in Caritas il 5 gennaio. A partecipare saranno anche ospiti come Katia Ricciarielli con Francesco Zingariello, Tony Figo, Cesare Segreto O’Live e Aurora Scuotto.