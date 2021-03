Aversa/ “Un giorno in Senato”, menzione speciale agli allievi del Liceo classico “Cirillo”

Aversa-La VB del Liceo “Cirillo” ha ricevuto una menzione speciale al Concorso “Un giorno in Senato” per l’a.s.2018-19.

Gli studenti hanno predisposto un disegno di legge dal titolo: “Riforma dell’art. 75 della Costituzione della Repubblica italiana che regola l’istituto del referendum abrogativo”.

La classe, causa emergenza sanitaria, ha partecipato online alla giornata di formazione prevista presso il Senato della Repubblica e alla cerimonia di premiazione. In mattinata gli studenti sono stati accolti dal personale dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale e subito dopo hanno incontrato il dott. Massimo Martinelli, consigliere parlamentare anziano del Servizio dei Resoconti e della Comunicazione istituzionale, che si è complimentato per il lavoro svolto e li ha introdotti all’attività legislativa e all’iter che seguono i disegni di legge presentati al Parlamento.

Si è soffermato in particolar modo sui lavori di Aula e di Commissione per l’approvazione delle leggi. Ha illustrato inoltre ai ragazzi anche le altre attività che svolgono i Senatori nell’esercizio del loro mandato, ovvero gli atti di sindacato ispettivo e i pareri su atti del Governo, fondamentali per verificare il comportamento di quest’ultimo nell’attuazione dei programmi e nell’affrontare le criticità del Paese.

Successivamente gli studenti hanno incontrato la dott.ssa Alessandra Caputo, stenografa parlamentare, che ha illustrato il funzionamento del sistema stenografico e le procedure di redazione dei Resoconti stenografici delle sedute d’Assemblea.

Gli studenti hanno poi incontrato il dottor Francesco Gilioli, consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica, che si è complimentato per il lavoro svolto. Con il dott. Gilioli gli studenti hanno analizzato alcuni aspetti del loro disegno di legge, in particolar modo la tecnica di scrittura di un testo normativo.

Hanno poi discusso ed approvato il testo da loro redatto simulando una apposita seduta del Senato.

Si è svolto poi l’incontro con i Parlamentari: sono intervenuti i Senatori Valeria Valente e Fabio di Micco che si sono vivamente complimentati con gli studenti per il tema del disegno di legge da loro proposto. Hanno poi risposto a domande su temi di interesse generale fra cui il numero chiuso della facoltà di medicina, la fuga dei cervelli dall’Italia, la difesa del territorio dai disastri ambientali. I Senatori hanno messo in evidenza che tutto ciò è già oggetto dei loro interventi politici e inoltre hanno messo l’accento sul lavoro dei Parlamentari che, attraverso la discussione e la condivisione di idee e soluzioni, cercano sempre di perseguire il bene comune della nostra Nazione. Hanno incentivato i ragazzi a essere artefici del loro futuro e ad impegnarsi per realizzare anche nella vita di tutti i giorni una società migliore.

A chiusura dell’incontro, studenti e docenti hanno ricevuto un attestato di premiazione.

