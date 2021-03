Aversa,Giovani e associazionismo: nasce La Politica Che Serve Giovani.

Aversa-Ieri pomeriggio il Sindaco di Aversa Alfonso Golia ha inaugurato il primo incontro ufficiale, tramite la piattaforma Zoom, del movimento giovanile che fa riferimento al gruppo “La Politica Che Serve”. Sono i giovani volontari, che insieme a quelli più maturi, hanno dato vita durante l’ultima campagne elettorale al progetto civico-politico di cittadinanza attiva del Sindaco Golia, che si fonda sui valori di solidarietà, rispetto dell’ambiente, progresso sostenibile e partecipazione per migliorare la vivibilità del contesto urbano. Questo gruppo di persone e di giovani non ha mai smesso di sostenere l’operato dell’amministrazione Golia e, con il rilancio del tavolo politico da parte del Sindaco, composto dai partiti e le associazioni che sposano il progetto di un campo democratico a supporto del programma dell’Amm.ne Golia, anche i giovani con grande entusiasmo vogliono continuare a dare pieno supporto alle iniziative strutturandosi e mantenendo un filo conduttore con il gruppo consiliare della Politica Che Serve e tutti i suoi sostenitori. Il gruppo avrà come referente Mariano Scuotri, il giovanissimo Consigliere in quota La Politica Che Serve da sempre molto attivo su tutto il territorio dell’agro sin dai tempi delle associazioni studentesche. Il Sindaco Golia dichiara di essere molto entusiasta di questa iniziativa: “la nostra città come tutto l’agro ha bisogno dell’entusiasmo, dell’ottimismo e della passione che i più giovani possono dare alla politica. Il futuro è nelle nostre e nelle vostre mani, dobbiamo pretendere da noi stessi di essere protagonisti di un cambiamento faticoso, non semplice vista anche la pandemia. Partendo dal basso e dalle piccole che cose, messe tutte insieme con costanza e tenacia inseguendo anche dei sogni, sì come è stata proprio la nostra campagna elettorale, possono ridare la dignità che merita il nostro territorio abbandonato a se stesso per troppo tempo. Un grosso in bocca al lupo! Io ci credo sempre!”

Il Gruppo Consiliare – La Politica che Serve