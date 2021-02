Aversa,M5S su governo nazionale/perplessità di un appoggio a un governo con Lega e FI

Aversa-Il M5S di Aversa si è riunito mercoledì 10 febbraio per discutere sulla situazione politica nazionale.

Gli attivisti, chiamati ad esprimersi con il proprio voto sulla piattaforma Rousseau, hanno in una videoriunione, espresso la propria opinione in merito. Perplessità sulla scelta di appoggiare un governo che vede partecipare la LEGA, forza politica già criticata nel primo governo Conte, con l’aggiunta di Forza Italia che, storicamente resta il partito della casta e delle lobbies, storicamente lontano anche dal pensiero ambientalista del Movimento.

“Gli attivisti, dichiara il consigliere comunale Roberto Romano hanno manifestato in maggioranza, il proprio dissenso, e hanno posto una serie di domande ai deputati Iorio, Grimaldi, Buompane e Aversano, dando vita ad una accesa riunione.

I portavoce comunali campani infine, su una chat hanno espresso il proprio voto negativo al governo Draghi.” Domani la votazione su Rousseau dalle ore 10 alle ore 18