Aversa(mercato ortofrutticolo)/Alfonso Oliva: “su riapertura parole, soltanto parole”

Aversa– Sulla riapertura del mercato ortofrutticolo “Parole parole, soltanto parole” commenta il consigliere comunale e commissario cittadino di Fratelli d’Italia Alfonso oliva

“La riapertura del mercato ortofrutticolo di Aversa ormai è un miraggio. Sembra che la giunta targata PD si sia concentrata solo ed esclusivamente sulla gestione delle poltrone e su come non far lavorare le commissioni consiliari facendo venir meno il numero legale.

Mentre il nostro pensiero va a più di 200 famiglie di operatori che da oltre un anno sono senza lavoro come dimostrano i diversi consigli comunali ad hoc richiesti e tenuti ed è proprio dall’ultimo che prendiamo spunto, per tabulas, per evidenziare l’ennesima bugia:

Su precisa domanda circa i tempi di riapertura del Mof, chiuso da ottobre 2019, il sindaco, in data 22 gennaio 2021 risponde tra 30 giorni…

Ebbene ne sono passati ulteriori 70 giorni, siamo ad aprile e non è dato sapere quando saranno completati i lavori!!!”

