AVETA ALL’AMMINISTRAZIONE MIRRA: “LAVORI PUBBLICI INADEGUATI”

“Su via dei Vetrai ho già fatto richiesta di accesso agli atti e invitato l’ufficio tecnico ad intervenire ad

horas per verificare la tipologia dei lavori eseguiti e la loro funzionalità tecnica” Così il leader

dell’opposizione, Raffaele Aveta, commenta il risultato ottenuto a seguito del completamento dei lavori di

riposizonamento del basolato in quella che è una strada storica della città. “Al di là dell’aspetto qualitativo

dell’intervento, resta la certezza di un risultato estetico a dir poco discutibile. Soprattutto dispiace

constatare – afferma Raffaele Aveta – che l’amministrazione comunale ancora una volta abbia festeggiato

sulla pagina della città di Santa Maria Capua Vetere (pagina ormai di mera propaganda politica) un’attività

di ordinaria amministrazione come un grande risultato, senza essersi neppure recata sui luoghi per

verificare il tipo di lavori eseguiti. Eppure questa strada si trova a pochi metri dalla casa del sindaco Mirra

e a pochi metri dallo studio dell’assessore comunale ai lavori pubblici, Carlo Russo. Qualcuno avrebbe

dovuto pur vedere e invece ancora una volta siamo noi a denunciare quanto accade in questa città. A

prescindere dal caso di via dei Vetrai molto spesso i lavori eseguiti nelle strade citadine sono di della

scarsa qualità”.

“Auspichiamo – conclude il leader dell’opposizione – maggiori controlli da parte dell’amministrazione,

perchè quando si opera con i soldi cittadini i controlli devono essere massimi. Continuando di questo

passo si rischia di far passare alla storia il sindaco Mirra come quello che in dieci anni ha consegnato alla

città il minor numero di opere pubbliche e anche quelle di peggiore qualità”.