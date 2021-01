Avevano in macchina 6 grammi di eroina e 6 di cocaina.Arrestati

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese (CE), in Alvignano (CE), nell’ambito di un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio, di A.G. cl. 1979, e R.P. cl. 1979, entrambi residenti ad Alvignano.

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dei due, sottoposti a controllo a bordo dell’autovettura di proprietà di R.P., sulla s.p. 330, località miglio 25, a seguito della perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto 9 gr di eroina e 6 gr di cocaina, suddivisi in dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati accompagnati ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.