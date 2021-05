Avis in Piazza Statuto, Sorrentino: “La politica valorizzi il volontariato e l’associazionismo

Casaluce– Si è tenuta stamattina in Piazza Statuto la raccolta sangue dell’Avis a cui hanno aderito numerosi cittadini di Casaluce.

In seguito all’evento, è arrivata la dichiarazione di Valentina Sorrentino del gruppo Agire che orbita intorno alla figura di Francesco Luongo.

“Il volontariato e l’associazionismo – ha affermato Sorrentino – rappresentano una vera e propria ricchezza per la nostra società.

Le forze politiche casalucesi che scenderanno in campo in questi mesi non possono non tenere in considerazione, nei programmi e nelle azioni, realtà importanti come queste. Meritano rispetto, attenzione, vicinanza, sensibilità, strumenti e luoghi adeguati per portare avanti lo straordinario lavoro sociale di cui si fanno carico ogni giorno. Agire per il sociale, porterà a risultati rilevanti per l’intera comunità! Grazie di cuore a tutti i volontari, grazie Avis.”

Valentina Sorrentino è da anni attiva sul territorio nell’ambito delle politiche sociali e attualmente ricopre la carica di consigliera al Dipartimento di Scienze Politiche della Vanvitelli.