AVVIO ANNO SCOLASTICO L’INCORAGGIAMENTO DEL PRESIDENTE GIORGIO MAGLIOCCA

Ci siamo,

l’avvio del nuovo anno scolastico segna un momento fondamentale per la vita della comunità. A

partire naturalmente dai ragazzi che riprendono il loro percorso di crescita culturale e sociale fino al

personale docente e non, insostituibile motore del “mondo scuola” che, pur tra mille difficoltà,

riesce a portare avanti il proprio impegno con professionalità e abnegazione.

Noi, come Istituzione, proviamo a fare la nostra parte con tantissimo impegno. L’ottima notizia è

che l’anno scolastico comincia regolarmente in tutte le scuole secondarie di secondo grado, con

qualche consueta criticità risolta in tempo utile per l’avvio.

L’altra buona notizia è che quest’anno mettiamo concretamente a frutto il grande lavoro portato

avanti nell’ultimo periodo dal Settore Edilizia Scolastica. Le gare di appalto relative ai

finanziamenti ottenuti dalla Provincia di Caserta per l’edilizia scolastica nell’ambito del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di circa 54 milioni di euro, sono tutte in

completamento. Gli interventi previsti sono 24: 16 riguardano l’adeguamento strutturale delle

scuole per circa 38 milioni di euro; un intervento di demolizione e ricostruzione per 11 milioni e

500mila euro; 3 interventi la riqualificazione di mense scolastiche per quasi 2 milioni di euro; 4

finanziamenti sono dedicati alla costruzione di nuove palestre per 7 milioni e 500 mila euro.

Questo significa che a breve avremo tantissimi istituti rinnovati, più belli e più moderni. Certo, è

inutile negarlo, nei prossimi mesi potrà esserci qualche disagio nelle scuole dove saranno effettuati i

lavori, ma stiamo già da ora affrontando il problema e trovando le soluzioni necessarie.

Noi ce la mettiamo tutta per far sì che i nostri istituti siano il più accoglienti possibile, voi studenti

cercate di custodirli e rispettarli come se fossero le vostre case e, cosa assolutamente prioritaria,

impegnatevi nello studio.

Agli operatori della scuola, dirigenti scolastici, personale docenti e non, dico solo grazie. Grazie di

cuore per il vostro prezioso servizio.

Buon Anno Scolastico a tutti!