Avviso importante. Manca l’acqua per tutta la giornata in città.

Riceviamo e trasmettiamo la comunicazione dell’ufficio acquedotto del comune di Maddaloni con l’invito a darne ampia diffusione:

Si avvisa la Cittadinanza che la Regione Campania Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque ha comunicato, causa di indifferibili lavori sulla condotta DN 900 San Clemente – Ponte Tavano, la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 del giorno 20.04.2022 alle ore 22.00 del giorno 21.04.2022.

Atteso che la condotta in argomento costituisce il principale adduttore idrico per la fornitura all’utenza cittadina, l’intero territorio comunale sarà interessato da una forte depressione idrica con relativa interruzione dell’erogazione.

Al regolare ripristino dell’erogazione dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua medesima per pochi minuti.

Si Invita a tal fine la cittadinanza tutta a predisporsi per far fronte al temporaneo disagio che ne deriverà.

Pertanto mancherà l’acqua nell’intera città e anche le scuole rimarranno chiuse.