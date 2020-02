Avviso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2019

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione comunale ha reso noto alla cittadinanza, con un posto sul sito istituzione del Comune, che “…. Sul bollettino ufficiale della Regione Campania nr. 8 del 3 febbraio 2020 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della l. 431/98 per l’annualità 2019”.

I soggetti in possesso dei requisiti e condizioni richiesti possono presentare domanda entro il termine perentorio del 13 marzo 2020 secondo quanto disposto dal predetto bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il sistema accessibile al seguente indirizzo: https://bandofitti.regione.campania.it/.

Saranno considerate irricevibili le domande presentate in maniera difforme. Il bando integrale con relativi allegati (manuale utente per la compilazione della domanda on line, dichiarazione sostitutiva di certificazione per i soggetti che dichiarano “ISEE zero” relativamente ai redditi dell’anno 2018, elenco comuni che hanno deliberato l’eventuale riduzione del contributo ai propri cittadini) è pubblicato oltre che sul Burc nr. 8 del 03/02/2020.

Anche sul sito dell’ente www.comune.sannicolalastrada.ce.it. Il Comune di San Nicola la Strada risulta essere presente anche nell’elenco dei Comuni che hanno deliberato l’eventuale riduzione del contributo ai propri cittadini.