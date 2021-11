AVVISO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 22 NOVEMBRE . PREVISTA ANCHE DIRETTA STREAMING

Caserta. In occasione della seduta di Consiglio comunale del

prossimo 22 novembre, con inizio fissato alle ore 10,00, l’accesso al pubblico

nell’aula consiliare o nel salone antistante sarà consentito ESCLUSIVAMENTE in

ottemperanza alle normative vigenti in tema di contenimento della diffusione del

virus Covid–19. I cittadini che vorranno assistere alla seduta dovranno essere muniti di dpi

(mascherina di protezione) e green pass in corso di validità. Si comunica, inoltre, che al raggiungimento della capienza massima consentita,

non saranno più autorizzati gli accessi all’aula ed al salone antistante. Per garantire la maggiore trasparenza possibile e consentire un’ampia partecipazione

dei cittadini al governo pubblico, l’Amministrazione Comunale ha predisposto la

trasmissione in diretta streaming dell’intera assemblea consiliare, il cui link sarà

disponibile sull’home page del portale comunale www.comune.caserta.it.