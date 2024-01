Azienda casertana nuovo partner della RAI

‘GTS Express’, azienda casertana di stanza a Bellona, da questo mese di gennaio è diventata partner esclusiva della(Radiotelevisione italiana) per conto della quale trasporta le merci in tutta la penisola.

Un risultato davvero significativo raggiunto dall’amministratore unico, dottor Pietro D’Alonzo, che dal 2019 guida questo vettore presso la sede in località Centimolo Cuccaro.

La, azienda giovane e dinamica con 70 dipendenti, trasporta merci e ‘pallet’ in tutta Italia ed è nata all’inizio come Posta Privata, servizio che per altro viene ancora garantito.Negli ultimi due anni è cresciuta in modo esponenziale grazie ad unche copre tutto il territorio nazionale e che vede come clienti fabbriche e attività commerciali che vanno per la maggiore.