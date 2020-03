Aziende del Trasporto Pubblico Locale: le misure emanate dalla Regione Campania per prevenire il contagio da COVID19

A cura di Ilaria Enoletto

Allo scopo di limitare il contagio da COVID19 il Governo e la Regione Campania ha emanato una serie misure a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

In particolare, queste le disposizioni in merito:

• Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), per la presenza del nuovo rischio biologico

• Rafforzare la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti monouso, mascherine a norma, tute monouso etc.

• Sanificazione periodica ravvicinata degli spazi, mezzi di trasporto e uffici

• Installazione di dispenser per la distribuzione di gel igienizzante in tutti gli spazi comuni, ivi compresi quelli di uso personale agli operatori di servizio

• Prevedere procedure per evitare affollamento degli uffici e degli spogliatoi, ad inizio e a fine turno, al fine di consentire il mantenimento delle distanze tra le persone

• Ricorso allo Smart Working per il personale amministrativo

• Sospensione dei termini per procedimenti disciplinari e di ogni procedura che possa comportare la convocazione di personale presso gli uffici direzionali

• Tutela dei soggetti a rischio, ovvero, dove esistono lavoratori con particolari patologie gravi

Adeguamento della Programmazione dei Servizi di Trasporto.

Inoltre, si richiede la piena applicazione sia di quanto emanato fin ora dal Governo e della Regione Campania sia di quanto riportato nel protocollo del 14 Marzo 2020.

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro” prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).