Azione di Calenda si radica a Villa Literno.

Inarrestabile il radicamento e la crescita in provincia di Caserta del Partito di Carlo Calenda e di Matteo Richetti

La coordinatrice provinciale Teresa Ucciero consolida la crescita di Azione nell’agro aversano ”a seguito di numerose adesioni , anche a Villa Literno – ha dichiarato la Ucciero-si costituisce Azione , a guidare il partito la neo coordinatrice cittadina Maura Fedele , giovane impegnata con determinazione nella lotta alla pandemia, come infermiera specializzata. Maura non si sottrae all’impegno politico per la città che andrà al voto primaverile , a lei va il mio personale augurio e quello della numerosa comunità di Azione della Provincia di Caserta.

Molto felice è apparsa anche la neo coordinatrice Maura Fedele : “ Sono soddisfatta di rappresentare nella mia città un partito in netta crescita sull’ interno territorio nazionale. Stiamo gia lavorando per essere pronti alle prossime elezioni amministrative a Villa Literno fissate per la primavera 2021. La nostra sarà un a lista di giovani e professionisti che amano questo territorio e hanno voglia di dare il loro contributo per una reale ed effettiva riqualificazione dello stesso.”

Azione che si propone una attiva partecipazione alla tornata elettorale per il rinnovo delle amministrazioni comunali nell’ intera provincia di Caserta , con la nomina di Maura Fedele, conferma i sondaggi che danno il partito di Calenda e Richetti come uno dei partiti preferiti dai giovani, professionisti.