“Azione e Partecipazione “e “Ultimi Associazione di Legalità’ scendono in campo per commemorare il 30esimo anno dalla morte di Paolo Borsellino

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno, in occasione del trentennale della strage di via D’Amelio “Azione e Partecipazione” e “Ultimi associazione di legalità” hanno organizzato un’iniziativa in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta. Sono anni infatti che, con continuità, le due associazioni non fanno mancare un momento di ricordo e di commemorazione delle vittime proprio nel giorno della ricorrenza del tragico evento. La manifestazione si terrà domani, 19 Luglio, in Via Mazzini (Largo S. Sebastiano) a Caserta ed inizierà alle ore 20:00 con un presidio per poi concludersi alle ore 21:00 con la commemorazione del giudice palermitano e di tutti i componenti della scorta. Alla serata prenderanno parte tra gli altri anche Nicola Barbato Sovrintendente della Polizia di Stato e Medaglia d’Oro al Valor Civile e Don Aniello Manganiello fondatore dell’associazione di legalità “Ultimi” e garante del Premio Nazionale “Paolo Borsellino”.