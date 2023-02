Azione scuola/ A Napoli l’assemblea nazionale del

Il 28 febbraio alle 16 all’Hotel Ramada di Napoli ci sarà l’ assemblea Nazionale della Confederazione Selp

Il comunicato

“Il futuro può sembrare incerto e imprevedibile, ma per noi di Selp rappresenta un’opportunità di crescita e miglioramento.

Come un seme piccolo e fragile, il nostro avvenire ha dentro di sé il potenziale di diventare forte e robusto, in grado di proteggere la sua vita e quella di chi se ne prende cura. L’incertezza politica ed economica non ci spaventa, perché crediamo che ogni sfida rappresenti un’opportunità di crescita. Noi di Selp lavoriamo ogni giorno affinché il domani sia sempre più giusto e tutelato, e crediamo che prendersene cura sia una responsabilità onorevole. L’Assemblea Nazionale della confederazione sarà un’importante occasione per discutere e approfondire questi principi, e saremo lieti di accogliervi di presenza il 28 Febbraio all’Hotel Ramada di Napoli per contribuire alla costruzione di un futuro migliore e più solido. Unisciti a noi per seminare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”