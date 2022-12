Roma, “È una circolare di civiltà che farà bene alla scuola. Il divieto dei cellulari in classe arriva dopo tanti anni, ma ora è importante che venga applicata con rigore. I telefonini distraggono durante le lezioni, agli studenti davvero non servono in aula. Basta usare i social o filmare i docenti durante le spiegazioni. Il nostro convinto plauso al ministro Valditara”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola, Lorenzo Bifulco. (Cro/Adnkronos)