AZIONE SCUOLA, PRESENTATA INTERROGAZIONE AL MINISTRO PER TFA SOSTEGNO ESTERO

ROMA, 16 DIC – È stata presentata alla camera dei deputati una interrogazione al ministro dell’Istruzione dal parlamentare dei Cinque stelle, Pasqualino Penza, in merito agli abilitati esteri al Tfa sostegno. Nell’atto di sindacato ispettivo il parlamentare chiede se e quali iniziative di competenza il Ministro Valditara ritenga di intraprendere al fine di consentire la rimozione della riserva per gli specializzati esteri presenti nelle Gps prima fascia per l’immissione in ruolo, nonché quali iniziative intenda adottare al fine di consentire ai docenti specializzati esteri nel Tirocinio formativo attivo per il sostegno di ricevere entro 30 giorni il decreto di riconoscimento ed equipollenza titolo.

“Prendiamo atto della sensibilità e ringraziamo il parlamentare dei cinque stelle che si è fatto carico di rappresentare il diritto attualmente negato ad oltre 7mila docenti specializzati esteri al tfa sostegno di poter insegnare”, spiega il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola, Lorenzo Bifulco, che aggiunge: “la giustizia amministrativa italiana, quasi all’unanimità, ha dichiarato il principio del riconoscimento automatico qualora il percorso di abilitazione sia conseguito in paesi europei e presenti gli stessi programmi didattici. Ai docenti abilitati esteri, attualmente inseriti con riserva nelle graduatorie, deve essere consentito di essere destinatari di incarichi a tempo determinato e annuali sia da Gps che da eventuali concorsi per titoli. Pertanto, non resta che al ministro esprimersi con un proprio decreto per consentire, finalmente, agli alunni Bes e Dsa di ricevere una formazione specialistica, evitando di continuare a ricorrere a docenti privi di titolo idoneo , evitando di esporre il ministero dell’Istruzione e del merito ad azioni risarcitorie”, conclude.