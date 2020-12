Babbo Natale ha una bella sorpresa per i bimbi di Maddaloni

Il 2021 si preannuncia bene per i piccoli maddalonesi che, appena potranno tornare a giocare all’aperto troveranno una bella sorpresa nelle ville comunali della loro città. Saranno infatti rinnovate a breve, e gradualmente, tutte le giostrine nelle diverse ville comunali. Si partirà con l’area verde di via Feudo dove provvederà il Rotary Club. Sono stati poi stanziati finanziamenti e affidati i lavori per rinnovare il parco giostrine della villa comunale in piazza don Salvatore d’Angelo e in via Imposimato. Saranno inoltre piantate nuove essenze arboree. Fra pochi giorni si potrà portare figli e nipoti su giostrine nuove e sicure. Ci saranno anche alcuni lavori di ristrutturazione nelle varie villette.

Se ci saranno economie saranno utilizzate per intervenire anche nelle altre villette: San Giovanni, via Appia e Montedecoro.