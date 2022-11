Bacoli ospiterà una delle sedi più belle della Federico II

Bacoli– Villa Ferretti, alle pendici del Castello Aragonese e del Museo Archeologico dei Campi Flegrei (bene confiscato alla camorra) ospiterà studenti, professori, ricercatori.

“Sarà -commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione-la nostra cattedrale della cultura. Una casa aperta alla comunità. Un orgoglio. Vogliamo che diventi un presidio stabile per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. A partire da quello archeologico sommerso. Insieme all’Università Federico II di Napoli. Coinvolgendo la Soprintendenza dei Beni Culturali ed il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Abbiamo tolto le impalcature, concludendo la prima parte dei lavori pubblici. Ci avviamo alla conclusione. Avviando anche le opere per la protezione della Villa dal mare. In sinergia con le istituzioni. Insieme, stiamo facendo cose bellissime. Per la nostra amata città. Un passo alla volta”

Il 7 novembre il sindaco ha infatti firmato firmato il protocollo d’intesa per portare l’Università a Bacoli. Sarà un centro studi umanistico, più precisamente un polo d’eccellenza per l’archeologia del mare.

“Torno all’Università dopo 10 anni. Proprio qui, alla sede centrale della Federico II di Napoli, con la tesi tra le mani, mi laureavo in Lettere e Filosofia. Era il 2012. Oggi, con la fascia tricolore, ho firmato il protocollo d’intesa per portare l’Università a Bacoli. Un onore immenso. La ospiteremo in un bene confiscato alla camorra. Nella nostra bellissima città. Nella mia amata terra. È la prima volta. È un sogno che trasformiamo in realtà. Sarà un centro studi umanistico. Un polo d’eccellenza per l’archeologia del mare. A Villa Ferretti, palazzina ottocentesca affacciata sul mare di Baia. Tra il Parco Archeologico Sommerso ed il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Alle pendici del Castello Aragonese. Così vince lo Stato. Così favoriamo quella rivoluzione culturale di cui le nostre terre hanno così urgentemente bisogno. Qui è il momento in cui stringo la mano al Rettore Matteo Lorito. In una delle sali più importanti del plesso centrale. Felicissimo, orgoglioso. Perché, grazie al lavoro di tanti, abbiamo scritto una pagina di storia per la nostra città. L’Università Federico II arriva a Bacoli. Ce l’abbiamo fatta. Sarà un cammino bellissimo. Insieme, possiamo cambiare il nostro paese. Un passo alla volta”