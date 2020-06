Ieri mattina abbiamo lanciato un appello per un cane ritrovato nella tarda serata di sabato in piazza a Maddaloni .

Nella giornata di ieri le peripezie di questo cane si sono succedete velocemente. Il consigliere Edoardo Tontoli, che aveva ritrovato il cane e lo aveva portato a casa, non poteva però tenerlo. Ci ha chiesto di lanciare un appello per ritrovare il padrone e si era attivato anche via social. Non ottenendo riscontri, nel pomeriggio ha contattato il canile. Il cane è stato quindi portato al canile di Marcianise. Intanto le sorelle Valentina e Veronica Di Rocco, avendo appreso la notizia, hanno contattato prima Tontoli e poi il canile, riuscendo ad ottenere un affidamento temporaneo del cane.

Grazie al microchip si è riuscito a risalire ad alcune informazioni relative a questo cagnolino. Si tratta di un esemplare di razza cavalier king tricolor, di sesso maschile, di nome Bady. La sua storia è questa: il cane era di una donna polacca che, tornata in Polonia, lo ha lasciato all’uomo anziano che accudiva. Quest’uomo, non potendo tenerlo, lo avrebbe a sua volta affidato ad un’altra persona, che, a quanto pare, lo ha abbandonato.

Ora Bady cerca casa e un nuovo padrone che lo accudisca.

Al momento il cane sta a Maddaloni. Lo tiene in stallo Veronica Di Rocco e deve essere adottato.

A lei bisogna rivolgersi chiamando il 331-6351706.

Veronica ha provveduto a lavarlo e a farlo visitare dal veterinario. Vi chiediamo di diffondere il più possibile questa notizia per aiutare questo cane a trovare una nuova sistemazione.