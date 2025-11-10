Bagno di folla e tanto entusiasmo alla riapertura della sezione del PSI

Marcianise. Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto l’apertura della Sezione del Partito Socialista Italiano a Marcianise con la presenza del Segretario nazionale Enzo Maraio. Trent’anni dopo una assenza del Partito socialista dai radar della politica locale. Il grande merito va a Giuseppe Golino ed all’Associazione Avanti Marcianise che con impegno e perseveranza hanno raggiunto un obiettivo storico che ha portato tanto entusiasmo in città. “Venerdì sera è stata una serata memorabile, da ricordare per sempre: finalmente abbiamo una casa, una sede tutta nostra – dichiara il coordinatore e dirigente nazionale Giuseppe Golino – Il messaggio è chiaro; un messaggio che parla con chiarezza dei nostri propositi, delle nostre idee e delle nostre speranze. Il PSI è tornato, lo dico alle forze politiche presenti nella nostra Città. Lo dico e so di essere il portavoce di tutte le persone intervenute ieri e che ringrazio dal profondo del cuore”.