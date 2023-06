Bagno di folla per De Luca e Zannini all’Ammot e al Laghi Nabi all’incontro con gli imprenditori del litorale Domitio 

Tour del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini, nella mattinata ieri sul litorale domitio.

Presente anche l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, De Luca e Zannini, che ha fortemente voluto la presenza del presidente della Regione sulla riviera di Terra di Lavoro, hanno visitato due strutture simbolo della ripartenza del litorale Domitio.

Prima tappa a Laghi Nabi, il gioiello di Gino Pellegrino, sindaco di Parete da sempre amico di Zannini, che ha ispirato e realizzato uno dei resort più esclusivi d’Italia nato dalla riqualificazione dei laghi di sabbia.

Il Governatore, accompagnato da Zannini e Fortini, ha voluto personalmente visitare il resort esternando giudizi entusiastici per l’operato di Pellegrino.

Subito dopo, tra stette di mano e selfie con i tantissimi turisti che, sulle spiagge di Varcaturo, lo hanno fermato per salutarlo e scambiare qualche parola di apprezzamento, De Luca con Zannini e Fortini si è spostato all’Ammot, a Varcaturo, per incontrare il consorzio di balneari stanziale in zona. Tantissimi, circa 200, gli imprenditori e gli operatori balneari presenti, all’importantissima occasione di incontro e di ascolto, voluta da Zannini, per programmare gli investimenti infrastrutturali, soprattutto di tipo ambientale, necessari a creare condizioni sempre migliori di agibilità turistico recetti a e imprenditoriale in genere.

Prossima tappa sarà a Mondragone, nelle settimane che verranno.