Bagno di folla per la presentazione della lista del candidato a sindaco Filippo Caturano

Cervino (Caserta). Viva Cervino. Insieme si può. Uno slogan che fa trasparire tutto l’entusiasmo e la forza della lista che ieri sera si è presentata ufficialmente alla comunità cervinese, capitanata dal candidato sindaco Filippo Caturano.

La presentazione si è tenuta al noto locale Ristrò, all’aperto e nel pieno rispetto delle regole anticovid.

La serata, coordinata dalla dott.ssa Lucia Grimaldi, è iniziata con la presentazione dei 12 candidati. Tutti presenti a fianco del candidato sindaco Filippo Caturano, si sono alternati nel prendere la parola per raccontare un pò di sé e della motivazione che li ha spinti a scendere nell’agone elettorale. Tra di loro persone di esperienza, ex amministratori, ma anche nuove leve. Una lista che rappresenta per genere, età e sfere di competenza tutti gli ambiti di questa comunità di 5000 abitanti, dislocati tra il centro e ben 7 frazioni, anch’esse ben rappresentate.

Amici illustri hanno portato il loro saluto alla compagine: l’assessore regionale alle Politiche Agricole dott. Nicola Caputo, i consiglieri provinciali dell’area Moderati in rappresentanza di Zannini Nunzio Sferragatta e Pasquale Crisci, il consigliere comunale di S. Maria a Vico Francesco De Lucia e il dott. Adriano Telese.

La conclusione del candidato sindaco, Filippo Caturano, che con enfasi e passione, ma anche un pizzico di emozione, ha esposto i punti programmatici: scuola, cimitero, PUC, tra i punti cardini del programma di Caturano sindaco, ma non solo. Caturano ha inoltre sottolineato, da ex amministratore, quanto sia importante dare continuità a progetti in corso garantendo risultati certi e stabilità amministrativa, e dare, contemporaneamente, spazio a nuove idee che possono solo migliorare ed arricchire quanto già programmato.

Di seguito la lista con i nomi dei 12 candidati: