Baldassarre PSI: “ Ai cittadini rimasti in citta’ sia garantito momenti di divertimento”

COMUNICATO STAMPA

PSI – Pignataro Maggiore

(Segretario Baldassarre Borrelli)

In questa periodo di vacanze estive, dove molte famiglie sono andate fuori porta per qualche giorno di frescura,

tanti pignaratesi per diverse motivazioni, sono rimasti in paese.

Per costoro chiediamo come rappresentanti locali PSI, che vengano garantite almeno le possibilità di godersi momenti di sano divertimento locale.

Siano previste inziative all’aperto a cui possano accedere tutti, nessuno escluso.

Senza alcuna forma

di strumentazione,

vogliamo però ribadire a chiare lettere che è

doveroso da parte

di chi amministra una comunità, assicurare a tutta la cittadinanza i giusti diritti,

le dovute condizioni di serenità specialmente dopo questo ulteriore anno di Pandemia.

Noi del PSI, che con

il nostro segretario cittadino Baldassarre Borrelli,

stiamo lavorando per un nuovo progetto politico/amministrativo per Pignataro Maggiore, staremo sempre dalla parte dei nostri cittadini, specie delle fasce più deboli.