Ballottaggio Caserta, commercianti di via San Carlo con Carlo Marino Sindaco

Il comunicato

Caserta. Martedì 12 Ottobre dalle ore 18.00 il candidato sindaco del centro sinistra Carlo Marino ha fatto visita ai commercianti di Via San Carlo, grazie all’ iniziativa del Comitato Antica Via San Carlo e di Antonio de Falco, secondo più votato della lista Socialisti Uniti, dietro la regia organizzativa dell’avv. Gian Piero Menditto, “sancarlino doc”, facendo una passeggiata a tappe incontrando i commercianti prendendo con un loro un caffè prima, nel tratto iniziale della strada, al nuovo bar Caffè San Carlo di Porrino, poi al Bar Dubai ed infine alla Caffetteria Bar Daniele nel tratto finale di via San Carlo passando prima per un saluto presso il ristorante San Carlo all’amico Loreto Scala.

Pubblicità elettorale

In questa suggestiva passeggiata itinerante, avente registrato un gran numero di persone, il candidato sindaco Carlo Marino ha dialogato con alcuni dei commercianti incentrandosi sul problema di come migliorare l’incremento commerciale in una delle strade più antiche della città.

Durante l’incontro il candidato Marino si è impegnato fattivamente ascoltando i commercianti garantendo, grazie al filo diretto con la Regione Campania, il reperimento di fondi per riqualificare la strada sia esteticamente che logisticamente anche mediante un ulteriore sistema di sicurezza per consentire agli utenti della strada di stare più tranquilli con un filo conduttore da via San Carlo fino a via Pollio.

Da rilevare tra i presenti anche la presenza di Pietro Guida , uno dei presentatori della lista ORIGINI dove è stato eletto come neo consigliere Francesco Guida , e di Luigi Bosco , leader di Noi Campani, i quali hanno apprezzato questa iniziativa concreta, ossia ascoltare i commercianti e risolvere i loro problemi con dedizione.

“Solo con la amministrazione Marino si può continuare questo filo conduttore tra Regione e Comune per risolvere i veri problemi del territorio.”- dichiara l’Avv. Gianpiero Menditto, promotore della lista Origini