BALLOTTAGGIO: FARINARO PUNTA SULLA SICUREZZA

“Aversa deve tornare ad essere una città sicura. Ce lo chiede la nostra comunità”. Queste le parole di Antonio Farinaro, candidato sindaco del centrodestra, alla vigilia del ballottaggio per l’elezione del sindaco della città normanna, dove si confronterà con Franco Matacena. Farinaro ha annunciato un piano dettagliato per incrementare la sicurezza cittadina, ponendo l’accento su una strategia strutturata e collaborativa.

La Sicurezza al Centro del Programma

“La politica di sicurezza non può essere costruita sull’emergenza e sull’improvvisazione,” afferma Farinaro. “Siamo convinti che la lotta per l’ordine e la sicurezza debba rappresentare un impegno comune di tutte le forze politiche, sociali, produttive, sindacali, culturali e religiose. Questo impegno corale non ha e non può avere colore politico, né tanto meno costituire strumento di speculazione”.

Un’Analisi Ampia della Situazione

Farinaro offre un’analisi ampia e critica della situazione attuale ad Aversa: “Sul piano della sicurezza, negli ultimi anni, abbiamo registrato un pericoloso arretramento, con la proliferazione di fenomeni delinquenziali come furti d’auto, furti in esercizi commerciali, risse, aggressioni e parcheggiatori abusivi. Queste dinamiche criminali, insieme ad altre problematiche come una non adeguata illuminazione pubblica e un inefficiente servizio di igiene urbana, hanno compromesso la vivibilità del territorio cittadino”.

Le Proposte per il Futuro

Il candidato del centrodestra sottolinea la necessità di un cambiamento significativo da parte della futura amministrazione comunale. Le proposte di Farinaro includono l’implementazione e il miglioramento del servizio di videosorveglianza, con l’uso di telecamere dotate di tecnologia street control. Inoltre, Farinaro propone l’istituzione di momenti di confronto costante con le forze dell’ordine per garantire la massima collaborazione e creare le migliori condizioni operative per queste ultime.

In conclusione, Farinaro ribadisce l’importanza di un approccio collaborativo e strutturato per ripristinare la sicurezza ad Aversa, rispondendo così alle richieste della comunità. Con queste proposte, il candidato del centrodestra spera di convincere gli elettori al ballottaggio e portare avanti un progetto di sicurezza condiviso e privo di speculazioni politiche.