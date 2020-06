Ecco ci risiamo, di nuovo la frase ” Separati in casa”: con Balotelli l’abbiamo sentita molto spesso. Troppe le volte in cui Mario è uscito sui giornali per fatti al di fuori dell rettangolo verde. Continua quindi la guerra tra attaccante del Brescia e il presidente del Brescia Cellino. Il presidente sta preparando una lista con tutti gli errori fatti dall’attaccante da quando è arrivato al Brescia. Probabile una risoluzione del contratto per vie legali.