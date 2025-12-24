Bambina di 10 anni ricoverata per meningite

Una bambina di dieci anni è ricoverata in rianimazione pediatrica a Vicenza per una forma di meningite batterica. Le autorità sanitarie precisano che non si tratta di un caso contagioso e non vi sono rischi per la popolazione.

Il ricovero e il trasferimento

La bambina è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. I medici, valutata la gravità del quadro clinico, hanno disposto il trasferimento al San Bortolo di Vicenza. La paziente è stata quindi affidata alle cure del centro specializzato di rianimazione pediatrica.

La diagnosi e le terapie

La meningite è di origine batterica, ma non rientra tra le forme considerate contagiose. La bambina è sottoposta a terapia antibiotica ad ampio spettro. Le condizioni cliniche restano serie, ma vengono definite sotto costante controllo da parte dell’équipe medica.

Gli accertamenti in corso

Sono in corso gli esami di microbiologia per individuare con precisione il batterio responsabile dell’infezione. I risultati permetteranno di calibrare ulteriormente la terapia. L’ospedale ha confermato che la situazione è attentamente monitorata.

Nessun allarme sanitario

Le strutture sanitarie ribadiscono che non esiste alcun pericolo per la collettività. Non sono state attivate misure straordinarie di profilassi.

(Foto ANSA)