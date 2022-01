Bambina dispersa viene ritrovata nel napoletano.

Paura ad Agerola, in provincia di Napoli, dove stamattina era scomparsa la piccola Ana Maria di soli 15 anni.. La bambina, si trovava sotto la sorveglianza dei propri genitori quando, all’improvviso e senza un motivo preciso, si era allontanata dalla propria abitazione familiare, sita in via Sant’Anna, facendo così scattare le ricerche dei carabinieri. Al momento della sparizione ndossava un pantalone color nero e una maglietta colore chiaro . I genitori hanno allertato subito le forze dell’ordine che dopo aver setacciato l’intera zona e i comuni limitrofi hanno fortunatamente ritrovato la piccola. Prima del suo ritrovamento erano state rese note foto e generalità della bambina, per consentire a chiunque di poter comunicare tempestivamente al Comando dei Carabinieri di Agerola l’eventuale avvistamento delle bambina o fornire informazioni necessarie al rintracciamento.