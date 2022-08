Bambina napoletana morta dopo essere stata travolta da una statua

In un albergo di Monaco di Baviera, dove si trovava in vacanza con i genitori, una bambina di 7 anni, figlia di due avvocati originari di Napoli, è rimasta schiacciata da una statua.Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni sembra che la statua non fosse fissata al suolo perché ritenuta pesante e per questo stabile.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del papà della bambina, la quale stava giocando con una coetanea nel cortile di un hotel a 4 stelle di Monaco.

Quando l’ ambulanza ha raggiunto l’hotel la bambina respirava ancora, ma poi non ce l’ha fatta: le condizioni erano disperate. I genitori ora dovranno aspettare che venga eseguita l’autopsia prima di riportare a Napoli la bambina.