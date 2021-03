“Bambini simpatici e speciali”: le iniziative di Michele Pisano

Michele Pisano, Presidente della realtà associativa di Orta di Atella “Bambini simpatici e speciali” sta combattendo da anni per l’integrazione dei ragazzi disabili ed autistici nella comunità atellana.

Padre di due figli autistici il suo progetto nasce proprio per dar voce ai diritti dei diversamente abili, purtroppo molto spesso inascoltati.

Noi di Belvederenews abbiamo posto una breve intervista per conoscere al meglio il suo progetto e i suoi obiettivi.

-Quando nasce l’Associazione?-

L’associazione è stata fondata nel 2017 e da allora mi mobilito al fine di sottolineare l’importanza dei bisogni e delle necessità dei disabili richiedendo risposte e soluzioni che fino ad oggi non ho mai ottenuto.

-Come percepisce la realtà campana nei confronti dei diversi abili? Cosa si potrebbe fare per migliorare questo contesto?-

Il mio pensiero è che oggi, purtroppo, i giovani diversamente abili e autistici siano considerati un peso per le istituzioni locali in quanto oltre a parlarne, non ci si aziona mai concretamente per comprendere ed ascoltare le problematiche che vivono quotidianamente.

La mia battaglia è portare avanti il grido dei “Bambini simpatici e speciali” che andrebbero aiutati seriamente e che avrebbero bisogno di essere tutelati attraverso azioni volte a valorizzare i loro diritti.

-Quali sono i suoi prossimi appuntamenti?-

Sarò presente questa Domenica come ospite all’evento in diretta dal titolo Autismo: fa parlare il tuo silenzio in onda sulla pagina Facebook di Caserta Nuova la tua voce in città alle 18:30 nel quale parlerò della realtà dell’autismo e della disabilità.

Nel corso dell’incontro i cittadini campani potranno rivolgermi domande e curiosità alle quali risponderò in tempo reale.

Lunedì 29 parteciperò per la settima volta all’Indignato Speciale su Canale 5 per protestare affinchè siano rivendicati i diritti a questi giovani di cui mi occupo e che oggi più che mai hanno bisogno d’ascolto, protezione e d’ aiuto purtroppo mai ottenuto sia dalla Regione sia dagli enti comunali e locali.