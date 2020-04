Bambino caduto dal balcone: il padre chiede sepoltura in Romania

La città’ di Caserta,annichilita piange la morte del piccolo Mario di appena 3 anni ,caduto dal balcone della sua abitazione sita al quarto piano di un condominio in via Roma.

Un dolore che rende assordante il silenzio di questi giorni , un dolore che come ogni tragedia e’impossibile spiegare e difficile da accettare.

Il piccolo Maria era figlio di genitori Rumeni. Nelle ultime ore , il papà’ Adrian ha lanciato un disperato appello : ha chiesto che il corpicino di Mario venga sepolto in Romania.

Una proposta legittima se la tragedia di Mario non si fosse andata ad intersecare con la tragedia del Coronavirus ,emergenza sanitaria nella quale le istituzioni hanno vietato ai cittadini ogni forma di trasferimento.

L’ appello e’ stato subito recepito ed accolto dalla Federazione Provinciale Psi e in particolare dalla Segreteria cittadina di Caserta.

Difatti ,il capogruppo consiliare al comune di Caserta ,Gianluca Iannucci ,nonché’ co-coordinatore del Psi Caserta ,proprio in queste ore sta dialogando con il Sindaco Carlo Marino per capire se , in questo momento di Pandemia, e’ possibile individuare una soluzione legale per il trasferimento della salma del piccolo Mario in Romania.

Il Psi Caserta si rende portavoce dell’appello di papà’ Adrian non solo nei confronti del Sindaco Carlo Marino, ma anche nei riguardi di tutte le Istituzioni preposte a valutare e a decidere su una richiesta che , nonostante il momento difficile, riteniamo legittima e fondata su inequivocabili principi di solidarietà’ umana e cristiana.