Bambino di 11 anni investito: condizioni gravissime

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 9 febbraio ad Avigliana, nel Torinese. Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto ed è ora ricoverato in condizioni critiche.

L’incidente e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, il minore stava attraversando la strada quando è stato investito da un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento, rendendo necessario l’intervento immediato dei sanitari. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 di Azienda Zero e l’elisoccorso regionale. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale.

Il ricovero a Torino

Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Regina Margherita, struttura di riferimento per l’emergenza pediatrica a Torino. Fonti ospedaliere riferiscono che il piccolo ha riportato un grave trauma cranico. È stato intubato e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte. Le sue condizioni restano estremamente delicate e la prognosi è riservata.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle responsabilità o sulle circostanze che hanno portato all’investimento. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in prossimità di attraversamenti pedonali e in aree frequentate da bambini e famiglie.

