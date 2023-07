BANDO PER FARE UN’ APP TURISTICA AL COMUNE DI CASERTA

caserta – Percorsi, eventi ma anche la possibilità di prenotare alberghi e recensire i servizi offerti dalla città. Tutto a portata di click. Il Comune di Caserta ha pubblicato il bando di gara per affidare la realizzazione di una rete digitale di promozione dell’offerta turistica attraverso l’utilizzo di strumenti moderni e altamente tecnologici. In tal senso, nascerà un’app che si pone l’obiettivo di far conoscere il territorio nel suo complesso, dai siti artistico-culturali alle attività turistiche e commerciali, e che consentirà una elevata interattività con l’utente, trasformando la visita/vacanza in un’esperienza stimolante. La scadenza del bando è fissata al prossimo 7 agosto.

La web app sarà fondata sulla georeferenziazione di una serie di punti di interesse. Sarà utilizzata, poi, la realtà aumentata: a partire da un punto geografico o da una inquadratura, verranno visualizzate informazioni supplementari per l’utente. L’app consentirà di accedere a diverse sezioni: news ed eventi, nella quale saranno inserite notizie in tempo reale attraverso sistemi di rss; enogastronomia, con informazioni e dettagli sui prodotti di eccellenza del territorio; ricettività, che presenterà un elenco e il collegamento con le strutture ricettive, ovvero hotel, ristoranti e agriturismi e con gli enti di promozione turistica locale e con i musei, con l’obiettivo di promuovere il territorio e favorire un maggiore afflusso di turisti