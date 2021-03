Bar non rispetta DPCM: multa al gestore e chiusura immediata per 5 giorni

è successo a Cellole, comune della provincia di Caserta: il bar ha violato le normative anti-covid.

Secondo il decreto entrato in vigore, infatti, sarebbe consentito esclusivamente l’asporto e la consegna a domicilio per i bar costretti a chiudere entro e non oltre le 18 per evitare assembramenti.

La polizia municipale di Cellole, a seguito di un controllo di routine, ha verificato l’apertura del luogo oltre l’orario previsto scoprendo anche numerosi clienti all’interno della sala intenti nel consumare l’aperitivo.

Il gestore è stato sanzionato con una multa salatissima.

è stata, inoltre, disposta la chiusura immediata dello stesso per 5 giorni.