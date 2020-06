Barcellona-Atletico sfida decisiva per la Liga

Tra le due contendenti delle Liga e cioè Barcellona e Real Madrid c’è di mezzo l’ Atletico di Simeone. La seconda squadra di Madrid in questa stagione non è riuscita a tenere testa al Barca e Real. Quindi la partita fra Barcellona e Atletico si prospetta come una Sfida delicata anche perché l’ Atletico non è ancora certo della qualificazione in champions, mentre il il Barcellona deve vincere per cercare di agguantare il Real Madrid che la precede in classifica di due punti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Joao Felix, Thomas, Herrera, Saul; Llorente, Diego Costa.