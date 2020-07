Basile (FI): “La “casa di vetro” sognata da Marotta in realtà è una vecchia cascina abbandonata e murata”

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dal Coordinamento di San Nicola la Strada di Forza Italia, diretto da Francesco BASILE: “Inizia oggi il lungo viaggio tra le tante dimenticanze e defezioni che hanno caratterizzato l’amministrazione Marotta. Sicurezza, Legalità e Trasparenza – il punto all’esame oggi.

“Legalità e Trasparenza saranno le parole che contraddistingueranno i candidati della nostra coalizione e il loro operato nella prossima Amministrazione – era scritto nel programma elettorale della coalizione dell’allora candidato sindaco Marotta – Non solo, crediamo che alla base di tutto ci sia l’ONESTÀ, quindi, sarà nostro impegno candidare persone oneste, concittadini “brava gente”, seri, operosi e, soprattutto, capaci.

Per perseguire gli obiettivi di sicurezza, legalità e trasparenza abbiamo intenzione di mettere in atto azioni concrete… – Promuovere la trasparenza totale delle attività e degli atti amministrativi – Impegno a rendere il Comune “una casa di vetro”, accessibile a tutti i cittadini. Informatizzazione e diffusione pubblica di tutti gli atti prodotti. Impegno ad “aprire” il governo della città alla partecipazione effettiva e significativa di associazioni e cittadini”.

Questo recitava il punto sulla trasparenza nel lungo programma del 2015 con cui il Sindaco Marotta si presentava ai cittadini. Punto, a nostro avviso, su cui il sindaco Marotta e la sua maggioranza hanno fallito miseramente. La domanda che oggi ci poniamo, come cittadini prima ancora che come gruppo politico, è “Ma questa amministrazione quanto ha fatto per l’attuazione della trasparenza? Il comune non doveva diventare una “CASA DI VETRO”?”.

Ebbene, la mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini, si è palesata in maniera inesorabile durante tutta la consiliatura ma ancor di più in questo ultimo periodo. Ciò si evidenzia in maniera chiara in questi giorni, con la mancata pubblicazione di alcune delibere di giunta e di consiglio, le determine del sindaco o dirigenziali e le ordinanze, ma non è la prima volta, nell’albo in maniera integrale, quali le ordinanze sindacali 20, 21, 22 inerenti la questione delle persone poste in isolamento fiduciario, che ha generato allarmismo e confusione tra i cittadini, proprio a causa della mancanza di trasparenza di questa amministrazione, oltre al concetto di sorveglianza che evidentemente il sindaco non conosce.

Riteniamo che questa sia una grave inadempienza poiché la legge 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. La conseguenza potrebbe quindi essere, secondo noi, che tutti gli atti che sono stati pubblicati con il vecchio albo pretorio cartaceo non hanno alcuna validità legale. Da qui, la nullità insanabile con conseguenze inimmaginabili.

Questo però è solo la punta dell’iceberg che riguarda la mancata trasparenza del sindaco e della sua maggioranza. Potremmo citare altri casi simili verificatesi durante tutta la consiliatura. Per noi la trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le informazioni devono circolare in modo efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.

La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull’operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri cittadini, ponendoli in tal modo al centro dell’azione amministrativa. Ed è questo l’obiettivo di Forza Italia. Porre il cittadino al centro della vita amministrativa locale. Fare cioè, quello che il sindaco Marotta che non è riuscito a fare in questi 5 anni.

In tale ottica, Forza Italia si farà promotrice di una politica in grado di ottimizzare forme di comunicazione capaci di interagire con la comunità tramite percorsi di confronto con i cittadini e attraverso il consolidamento delle consulte e attraverso periodiche assemblee pubbliche. F.to Coordinamento cittadino di Forza Italia di San Nicola la Strada”.